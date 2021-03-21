Дрис Мертенс забил 100 голов в Серии А

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Рома» принимает на своём поле «Наполи». Встреча проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. К перерыву гости выигрывают со счётом 2:0.

Оба гола «Наполи» в первом тайме забил бельгийский нападающий Дрис Мертенс. На 27-й минуте он нанёс результативный прямой удар со штрафного, а на 34-й минуте отметился редким для себя голом головой. Эти два взятия ворот стали для 33-летнего форварда 99-м и 100-м голом в Серии А, все — в составе «Наполи», сообщает Football Italia.

За 254 матча в чемпионате Италии Мертенс не только забил 100 голов, но и отдал 61 результативную передачу.

Также Мертенс является рекордсменом по числу голов в истории «Наполи». Учитывая сегодняшний матч, за 349 встреч в футболке «партенопейцев» он забил 133 гола.