«Некуда спешить». Ибрагимович рассказал о переговорах о новом контракте с «Миланом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём будущем в миланской команде.

«Чувствую себя Бенджамином Баттоном. Чем старше я становлюсь, тем моложе себя чувствую. Знаете, Паоло Мальдини оказывает на меня давление. Он хочет видеть, чтобы я доказывал на поле, что должен заслужить новый контракт. Серьёзно, всё под контролем. Мы общаемся напрямую. Посмотрим, что будет дальше, сейчас некуда спешить», — цитирует Ибрагимовича Calciomercato.

Забив гол в матче с «Фиорентиной» (3:2), Златан Ибрагимович установил новый рекорд – он стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 15 голов в одном розыгрыше чемпионата. Ранее Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую игру с Эстонией.