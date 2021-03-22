«Наполи» обыграл «Рому» благодаря дублю Дриса Мертенса

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала на своём поле «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 0:2.

Оба гола «Наполи» были забиты в первом тайме. Автором дубля стал бельгийский нападающий Дрис Мертенс. На 27-й минуте он нанёс результативный прямой удар со штрафного, а на 34-й минуте отметился редким для себя голом головой. Во втором тайме «Наполи» действовал осмотрительно, по счёту, но «Рома» не смогла переломить ход игры. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

Примечательно, что дубль в этом матче позволил Дрису Мертенсу достигнуть отметки в 100 голов в Серии А.

«Наполи», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» (50) — на шестом.