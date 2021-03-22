Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад». У Месси — дубль и голевая передача

«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад». У Месси — дубль и голевая передача
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

В матче 28-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:6.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте, гол забил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. На 43-й минуте преимущество сине-гранатовых удвоил Серджиньо Дест, которому ассистировал Лионель Месси. На 53-й минуте Дест записал на свой счёт дубль. Спустя три минуты голом отличился и сам Лионель Месси. А на 71-й минуте Усман Дембеле забил пятый мяч «Барселоны».

«Реал Сосьедад» сумел забить гол престижа — на 77-й минуте ворота тер Штегена поразил Андер Барренечеа. Однако последнее слово всё равно осталось за «Барселоной». На 89-й минуте дубль оформил Лионель Месси. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу каталонского клуба.

«Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал Сосьедад» (45) — на пятом месте. Лионель Месси занимает первое место в таблице бомбардиров — на его счету 23 гола.

Испания - Примера. 28-й тур
21 марта 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 6
Барселона
Барселона
0:1 Гризманн – 37'   0:2 Дест – 43'   0:3 Дест – 53'   0:4 Месси – 56'   0:5 Дембеле – 71'   1:5 Барренечеа – 77'   1:6 Месси – 89'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021