«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад». У Месси — дубль и голевая передача

В матче 28-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:6.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте, гол забил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. На 43-й минуте преимущество сине-гранатовых удвоил Серджиньо Дест, которому ассистировал Лионель Месси. На 53-й минуте Дест записал на свой счёт дубль. Спустя три минуты голом отличился и сам Лионель Месси. А на 71-й минуте Усман Дембеле забил пятый мяч «Барселоны».

«Реал Сосьедад» сумел забить гол престижа — на 77-й минуте ворота тер Штегена поразил Андер Барренечеа. Однако последнее слово всё равно осталось за «Барселоной». На 89-й минуте дубль оформил Лионель Месси. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу каталонского клуба.

«Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал Сосьедад» (45) — на пятом месте. Лионель Месси занимает первое место в таблице бомбардиров — на его счету 23 гола.