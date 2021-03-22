Рональд Куман поделился мнением о чемпионской гонке в Примере

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после разгромной победы в матче с «Реал Сосьедадом» (6:1) в 28-м туре чемпионата Испании поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге.

«Считаю ли я «Барселонe» фаворитом на победу в Ла Лиге? Впереди ещё много игр. «Атлетико» силён, но в матче с «Алавесом» было видно, чтобы им побеждать уже нелегко. «Реал» тоже в борьбе, мы не можем это забывать. Мы всё ещё отстаём в чемпионате Испании. Не могу сказать, что мы не проиграем ни одной игры до конца сезона, но ясно, что мы на правильном пути. Мы очень сильны морально и физически. У нас было много сложностей с начала сезона, мы многое поменяли, любой команде нужно время, чтобы учиться. У нас были взлёты и падения в Ла Лиге, с ошибками в защите и неэффективностью. Но очевидно, что дела команды пошли в гору», — приводит слова Кумана AS.

Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал», набрав 60 очков, находится на третьем месте.