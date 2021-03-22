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Уверенная победа «Тоттенхэма» в матче с «Астон Виллой». Видеообзор

Уверенная победа «Тоттенхэма» в матче с «Астон Виллой». Видеообзор
Футбол / Англия 0
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В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 2:0. В составе победителей забивали Винисиус Мораис и Гарри Кейн.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка. «Астон Вилла», набрав 41 очко, находится на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии «Астан Вилла» проведёт матч с «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Матчи пройдут 3 и 4 апреля соответственно.

Говорят, что Моуринью устарел. Что конкретно это значит (и при чём тут тактика)?
Спойлер: дело не в тактике, а в том, что Моуринью – слишком Моуринью.
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