Ричардс: если в «Челси» взять Холанда, это будет страшный соперник

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался на тему возможного перехода нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Челси».

«Думаю, у этой команды есть абсолютно всё. Она решила все проблемы с обороной. Вишенкой на торте может стать только форвард. Они пробовали Вернера, пробовали Хавертца, но нет ощущения, что этот вопрос удалось закрыть. Если в эту команду взять Холанда, это будет страшный соперник», – цитирует Ричардса Daily Mail.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта связался с агентом Холанда, чтобы в будущем подписать норвежского форварда.

Также руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вариант приобретения Холанда в случае ухода Криштиану Роналду.