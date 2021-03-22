Ричардс: если в «Челси» взять Холанда, это будет страшный соперник
Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался на тему возможного перехода нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Челси».
«Думаю, у этой команды есть абсолютно всё. Она решила все проблемы с обороной. Вишенкой на торте может стать только форвард. Они пробовали Вернера, пробовали Хавертца, но нет ощущения, что этот вопрос удалось закрыть. Если в эту команду взять Холанда, это будет страшный соперник», – цитирует Ричардса Daily Mail.
Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта связался с агентом Холанда, чтобы в будущем подписать норвежского форварда.
Также руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вариант приобретения Холанда в случае ухода Криштиану Роналду.
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