Моуринью: футбол в наши дни не так прост. Эгоизм вокруг, индивидуальные интересы, агенты

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы «шпор» над «Астон Виллой» ответил, насколько сплочён коллектив внутри команды. Ранее специалист раскритиковал игроков команды после вылета из Лиги Европы.

«Футбол в наши дни не так прост. Эгоизм вокруг, индивидуальные интересы, агенты, связи между агентами и прессой. Психологическое состояние молодых игроков – это непростая задача. Я хочу гордиться своими игроками, не имеет значения результат. И за свою карьеру я много раз гордился своими игроками после поражений. Для меня важнее результатов попытаться развить дух, который нам нужен. Но я не могу сделать это в одиночку. Я должен сделать это с помощью своего клуба, со своими игроками», – цитирует Моуринью BBC.

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 2:0.

«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от чётвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка. «Астон Вилла» (41) — на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.