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Моуринью: футбол в наши дни не так прост. Эгоизм вокруг, индивидуальные интересы, агенты

Моуринью: футбол в наши дни не так прост. Эгоизм вокруг, индивидуальные интересы, агенты
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы «шпор» над «Астон Виллой» ответил, насколько сплочён коллектив внутри команды. Ранее специалист раскритиковал игроков команды после вылета из Лиги Европы.

«Футбол в наши дни не так прост. Эгоизм вокруг, индивидуальные интересы, агенты, связи между агентами и прессой. Психологическое состояние молодых игроков – это непростая задача. Я хочу гордиться своими игроками, не имеет значения результат. И за свою карьеру я много раз гордился своими игроками после поражений. Для меня важнее результатов попытаться развить дух, который нам нужен. Но я не могу сделать это в одиночку. Я должен сделать это с помощью своего клуба, со своими игроками», – цитирует Моуринью BBC.

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 2:0.

«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от чётвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка. «Астон Вилла» (41) — на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.

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