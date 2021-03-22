Тренер «Торино» о матче с «Юве»: каждый может зарабатывать очки против кого угодно
Главный тренер «Торино» Давиде Никола поделился мнением по поводу поражения своей команды от «Сампдории», а также высказался о предстоящем матче с «Ювентусом».
«Мы разгневаны, потому что в игре с «Сампдорией» мы сделали достаточно. Парадоксально, но это была одна из наших лучших игр. Это была наша третья игра за неделю, и мы показали некоторую усталость в заключительной части встречи. Мы проанализируем матч с ребятами. Перерыв сейчас важен, мы восстановим некоторых игроков.
Я не знаю о проблемах «Ювентуса». Я знаю, что «Беневенто» выиграл игру, которая на бумаге казалась сложной, доказав, что каждый может зарабатывать очки против кого угодно», – сказал Никола Sky Sport Italia.
Матч «Торино» – «Ювентус» пройдёт 3 апреля.
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