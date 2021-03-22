Рекорды Месси и Златана, серебро России в биатлоне и вылет «МЮ» из Кубка. Главное к утру

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира, Лионель Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барсу», Златан Ибрагимович установил новый рекорд в Италии, а «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/4 финала Кубка Англии – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира.
2. Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону».
3. Златан Ибрагимович установил новый рекорд в чемпионате Италии.
4. «Лестер» победил «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии.
5. Йоханнес Бё завоевал «Большой хрустальный глобус» третий год подряд.
6. Серена Уильямс снялась с турнира в Майами.
7. Российские гандболистки одолели Венгрию и выиграли олимпийскую квалификацию.
8. «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» и приблизился к топ-4 на расстояние трёх очков.
- 22 марта 2021
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