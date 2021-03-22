Рекорды Месси и Златана, серебро России в биатлоне и вылет «МЮ» из Кубка. Главное к утру

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира, Лионель Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барсу», Златан Ибрагимович установил новый рекорд в Италии, а «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/4 финала Кубка Англии – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира.

2. Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону».

3. Златан Ибрагимович установил новый рекорд в чемпионате Италии.

4. «Лестер» победил «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии.

5. Йоханнес Бё завоевал «Большой хрустальный глобус» третий год подряд.

6. Серена Уильямс снялась с турнира в Майами.

7. Российские гандболистки одолели Венгрию и выиграли олимпийскую квалификацию.

8. «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» и приблизился к топ-4 на расстояние трёх очков.