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«Кристал Пэлас» заинтересовался молодым защитником «Ювентуса»

«Кристал Пэлас» заинтересовался молодым защитником «Ювентуса»
Футбол / Англия 0

Защитник «Ювентуса» Раду Дрэгушин может продолжить карьеру в английском клубе. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на 19-летнего румынского игрока претендует «Кристал Пэлас». Игрок подписал профессиональный контракт в январе 2021 года. В нынешнем сезоне Дрэгушин провёл четыре матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в € 800 тыс.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» является одним из претендентов на лучшего бомбардира чемпионата Турции, габонского нападающего «Хатайспора» Аарона Бупендзу. Также за игроком следят «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед», «Лестер Сити», «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

В январе лондонский «Кристал Пэлас» расторг контракт со своим немецким полузащитником Максимилианом Мейером.

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