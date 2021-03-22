Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи: мы решили сохранить Роналду
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отметил, что туринский клуб не намерен отпускать нападающего Криштиану Роналду в другую команду.
«Мы решили сохранить Роналду. Он лучший игрок в мире, и мы крепко держимся за него. У «Ювентуса» есть проект, воплощение которого началось в прошлом сезоне. Один матч не изменит ни наших взглядов, ни нашей стратегии. Эта линия продолжается, и мы довольны тем, что сделали. Продолжим работу над совершенствованием команды», — приводит слова Паратичи Goal.com.
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможное возвращение нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб. Сообщалось, что туринский «Ювентус» может отпустить португальца бесплатно.
Зидан — о вероятном возвращении Роналду в «Реал»: всё может быть
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