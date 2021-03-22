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Почеттино объяснил замену Мбаппе в матче с «Лионом»

Почеттино объяснил замену Мбаппе в матче с «Лионом»
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино объяснил замену нападающего Килиана Мбаппе на 70-й минуте матча 30-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (4:2). Форвард покинул поле, хромая.

«Килиан был заменён в целях предосторожности. Он получил удар. В первом тайме Килиан подвернул лодыжку», — приводит слова Почеттино Goal.com.

Напомним, Мбаппе оформил дубль в этой встрече, установив рекорд турнира. Французский форвард забил 100-й гол в чемпионате Франции, став самым молодым футболистом, который достиг этого показателя.

«Пари Сен-Жерсен» набрал 63 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» (60) занимает третье место. В тройку лидеров турнира также входит «Лилль» (63).

Килиан Мбаппе забил 100-й гол в Лиге 1 и установил рекорд турнира
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