Гус Тиль впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Фрайбурга». Команда одержала победу

Полузащитник «Фрайбурга» Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», принял участие в матче 26-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом».



23-летний футболист впервые вышел на поле в стартовом составе немецкой команды. В начале второго тайма, на 51-й минуте, «Фрайбург» вышел вперёд, а уже спустя 5 минут Тиль был заменён. Впоследствии его команда забила второй мяч и довёла встречу до победы — 2:0.



Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории красно-белых. Московский клуб заплатил за него € 16 млн. В начале сентября прошлого года Гус перешёл во «Фрайбург» на правах аренды. Сообщалось, что год аренды обойдётся немецкому клубу чуть меньше чем в € 1 млн.



Всего в нынешнем сезоне Тиль провёл 5 матчей в Бундеслиге. Также он выступал за вторую команду «Фрайбурга».