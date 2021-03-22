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Гус Тиль впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Фрайбурга». Команда одержала победу

Гус Тиль впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Фрайбурга». Команда одержала победу
Футбол / Германия 0
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Полузащитник «Фрайбурга» Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», принял участие в матче 26-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом».

23-летний футболист впервые вышел на поле в стартовом составе немецкой команды. В начале второго тайма, на 51-й минуте, «Фрайбург» вышел вперёд, а уже спустя 5 минут Тиль был заменён. Впоследствии его команда забила второй мяч и довёла встречу до победы — 2:0.

Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории красно-белых. Московский клуб заплатил за него € 16 млн. В начале сентября прошлого года Гус перешёл во «Фрайбург» на правах аренды. Сообщалось, что год аренды обойдётся немецкому клубу чуть меньше чем в € 1 млн.

Всего в нынешнем сезоне Тиль провёл 5 матчей в Бундеслиге. Также он выступал за вторую команду «Фрайбурга».

Германия - Бундеслига. 26-й тур
21 марта 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Шаллаи – 51'   2:0 Линхарт – 79'
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