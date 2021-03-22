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Месси поднялся на седьмое место по числу матчей в Примере, опередив Касильяса

Месси поднялся на седьмое место по числу матчей в Примере, опередив Касильяса
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог команде разгромить «Реал Сосьедад» в выездном матче 28-го тура испанской Примеры (6:1). На счету 33-летнего аргентинца два гола и одна результативная передача.

Как сообщает ESPN в «Твиттере», для капитана сине-гранатовых эта встреча стала 511-й в чемпионате Испании. По этому показателю он опередил легендарного вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса и сравнялся с полузащитником «Атлетика» из Бильбао Раулем Гарсией. Теперь Лео на седьмом месте.

Футболисты с наибольшим количеством матчей в Примере:

1. Андони Субисаррета (играл за «Атлетик», «Барселону» и «Валенсию») — 622 матча
2. Хоакин («Бетис», играл за «Валенсию» и «Малагу») — 572.
3. Рауль Гонсалес (играл за «Реал») — 550.
4. Эусебио Сакристан (играл за «Вальядолид», «Атлетико», «Барселону» и «Сельту») — 543
5. Франсиско Буйо (играл за «Реал», «Севилью», «Депортиво» и «Мальорку») — 542.
6. Мануэль Санчис (играл за «Реал») — 523.
7. Лионель Месси («Барселона»), Рауль Гарсия («Атлетик», играл за «Атлетико» и «Осасуну») — 511.
8. Икер Касильяс (играл за «Реал») — 510.

Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону»
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