Экс-директор «Динамо»: Кокорин чуть не ушёл в ЦСКА. Был интерес и разговор со Слуцким

Бывший исполнительный директор «Динамо» Роман Дьяков, ныне работающий в «Химках», рассказал о несостоявшемся переходе экс-нападающего бело-голубых Александра Кокорина, играющего за «Фиоренину», в московский ЦСКА.



«Кокорин чуть не ушёл в ЦСКА, по нему был предметный интерес и разговор со Слуцким. А Ворониным сильно интересовался «Вест Бромвич». При этом Андрею Миодраг Божович говорил, что рассчитывает на него. Вот такой парадокс. Естественно, Воронин сказал мне, что не хочет никуда уходить, потому что ему есть что доказывать. Он был уверен в себе», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».



Напомним, Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год и с 2013 по 2015 год. В январе текущего года нападающий перешёл из московского «Спартака» в «Фиорентину».

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