Александр Ляказетт — о матче с «Вест Хэмом»: мы знали, что отыграемся
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал результат матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Подопечные Микеля Артеты по ходу встречи уступали 0:3, но смогли отыграться — 3:3.
«У меня смешанные чувства, но я горжусь нашим камбэком. В первом тайме мы действовали не по плану тренера. Мы ощущали давление, знали, что это важный матч. Нам нужно много работать, чтобы быть готовыми к концовке сезона. Такие игры даются нелегко, нам нужно трудиться. Но после плохого первого тайма мы знали, что забьём и отыграемся», — приводит слова Ляказетта Sky Sports.
«Арсенал» набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» (49) — на пятом месте.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»
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