«Спартак», ЦСКА и ещё три топ-клуба РПЛ подписали меморандум о развитии детского футбола

«Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар» подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.



«Исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодёжного футбола в России, «Спартак», а также «Динамо», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном уважении прав и интересов клубных футбольных академий и их воспитанников.



Развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды является одним из приоритетных направлений работы клубов. Стороны подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола, в области подготовки тренеров, развития материально-технической базы, привлечения инвестиций в детско-юношеский футбол, антидопингового и научно-методического обеспечения академий.



В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной клубной академии в другую, будут извещать друг друга о некорректных действиях третьих лиц в отношении переходов юных футболистов, в том числе по представлению посредников или агентов», — говорится в заявлении.

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