Экс-директор «Динамо» рассказал, какую роль Моуринью сыграл в утверждении Силкина

Бывший исполнительный директор «Динамо» Роман Дьяков, ныне работающий в «Химках», рассказал о том, какую роль в назначении Сергея Силкина пост наставника московского клуба сыграл нынешний главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.
«Силкин мне сильно доверял после определенных событий. Одно из первых решений Сарсании в «Динамо» — уволить Силкина из дубля и Кузнецова из академии. Они мешали — думали о вопросах подготовки, а требовалась масштабная селекция: десять пришли, десять ушли. Я высказался против, и они остались.
В 2011 году я перевёл Силкина в главную команду. На время. Но результаты наладились, и его оставили. Кстати, благодаря Моуринью, Жозе и Жорже Мендеш приехали в «Динамо» на три дня по просьбе Проничева. Просто в гости. Моуринью со всеми пообщался, побывал на базе, сходил на наш матч и вечером в ресторане, где собрался бомонд, его спросили: «Нам нужен тренер. Посоветуешь кого-нибудь?» — «Советую ничего не менять. Раз у Силкина получается — оставляйте». Это был ключевой момент. После этого Силкина утвердили. Хотя ранее мы рассматривали другие кандидатуры», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».
- 22 марта 2021
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