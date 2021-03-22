Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о расставании с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.
Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сегодня, 22 марта, Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках. Отмечается, что о кадровых перестановках в тренерском штабе будет сообщено дополнительно в ближайшее время.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Игнашевич близок к уходу из «Торпедо».
Игнашевич возглавил «Торпедо» летом 2019 года и впоследствии продлевал контракт до 2023 года. В настоящее время команда, набрав 54 очка в 31 матче, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. От зоны стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу её отделяют 3 очка.
- 22 марта 2021
-
18:32
-
18:24
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:16
-
14:53
-
14:47
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:19