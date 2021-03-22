Форвард «Краснодара» Маркус Берг летом перейдёт в «Гётеборг»
Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг перейдёт в «Гётеборг» по окончании сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба краснодарской команды.
Действующий контракт 34-летнего форварда с «Краснодаром» рассчитан до лета 2021 года. В связи с этим Берг принял решение вернуться на родину.
Берг уже выступал за основную команду «Гётеборга» с 2005 по 2007 год. В 2019 году шведский форвард перешёл из «Аль-Айна» в «Краснодар». В нынешнем сезоне Берг принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
«Краснодар» в 23 матчах набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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