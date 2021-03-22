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Томас Тухель — о Тэмми Абрахаме: он покинул тренировку спустя 5 минут

Томас Тухель — о Тэмми Абрахаме: он покинул тренировку спустя 5 минут
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии нападающего Тэмми Абрахама, который пропустил несколько матчей из-за травмы голеностопа.

«Он покинул тренировку спустя 5 минут, после разминки. Он не мог выйти на поле в матче с „Шеффилд Юнайтед“. Его беспокоит та же травма.

Вероятно, ему стоит сначала выходить на замену и сохранять рвение, чтобы показывать свой уровень на тренировках. Сейчас не стоит переживать о его месте в стартовом составе. К сожалению, он выбыл на большое количество игр, и это абсолютно не его вина», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

Тэмми является воспитанником синих. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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