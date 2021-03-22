Оздоев продолжает тренироваться индивидуально. Миранчук и Головин скоро прибудут в сборную
Сборная России продолжает подготовку к предстоящим матчам. Из присутствующих в настоящее время в расположении команды футболистов индивидуально тренируется только полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, передаёт корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Хавбеки Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Головин («Монако»), защитники Фёдор Кудряшов («Антальяспор») и Александр Жиров («Зандхаузен») и вратарь Андрей Лунёв («Зенит») присоединятся к сборной в ближайшее время. Они уже прилетают на Мальту.
Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
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