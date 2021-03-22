Сергей Игнашевич выступил с заявлением после ухода из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал заявление после отставки из московского клуба.
«Сегодня мы с ФК «Торпедо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт! Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!
Спасибо всем болельщикам ФК «Торпедо» за горячую поддержку и, конечно, терпение! Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-Лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания», — написал Игнашевич в своём «инстаграме».
Игнашевич возглавил «Торпедо» летом 2019 года и впоследствии продлевал контракт до 2023 года. В настоящее время команда, набрав 54 очка в 31 матче, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. От зоны стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу её отделяют 3 очка.
- 22 марта 2021
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