«Мои мальчики всегда будут моими мальчиками». Жозе Моуринью показал фото с Джоном Терри

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы столичного клуба в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0).
«Горжусь своей командой и особенно рад чувствовать, что мои мальчики есть и всегда будут моими мальчиками», — написал Моуринью, добавив фото с Джоном Терри.
Пост доступен в «инстаграме» Жозе Моуринью
Терри играл под руководством Жозе Моуринью в «Челси». Сейчас Джон входит в тренерский штаб «Астон Виллы».
«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка. «Астон Вилла», набрав 41 очко, находится на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.
Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
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