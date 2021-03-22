«Мои мальчики всегда будут моими мальчиками». Жозе Моуринью показал фото с Джоном Терри

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы столичного клуба в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0).

«Горжусь своей командой и особенно рад чувствовать, что мои мальчики есть и всегда будут моими мальчиками», — написал Моуринью, добавив фото с Джоном Терри.

Пост доступен в «инстаграме» Жозе Моуринью

Терри играл под руководством Жозе Моуринью в «Челси». Сейчас Джон входит в тренерский штаб «Астон Виллы».

«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка. «Астон Вилла», набрав 41 очко, находится на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»