«Тайсон закрылся в туалете, не хотел говорить». Стали известны детали скандала в «Шахтёре»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов раскрыл детали скандала, участником которого стал полузащитник «Шахтёра» Тайсон. Напомним, игрок отказался выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» и был отправлен в дубль.

«В такой ситуации дисбаланса и смены поколений очень важно, что происходит в раздевалке. А там, в самый сложный момент, тот, кто должен был быть максимально полезным, оказался слабым звеном. Уже Дарио Срна прокомментировал эту ситуацию, сказав, что при всем уважении, никто не может быть выше интересов команды. Более того, Срна рассказал подробности, что после того, как Тайсон отказался выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Но он закрылся в туалете, не хотел выходить и разговаривать с Каштру и со Срной. Я разговаривал с Срной по поводу нового контракта Тайсона. Срна сказал: никакого нового контракта «Шахтёр» Тайсону вообще не предлагал. По сути, человек должен выполнить свои обязательства», — сказал Денисов в эфире программы «Великий футбол».