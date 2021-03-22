Нойштедтер: тренировочный процесс «Динамо» похож на Германию. Команда понимает Шварца

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер поделился мнением о главном тренере московской команды Сандро Шварце.

«Немецкая школа у Шварца чувствуется – я его давно знаю, наш тренировочный процесс в «Динамо» похож на Германию. Думаю, дальше у нас всё будет хорошо развиваться, ведь команда понимает тренера, молодёжь развивается, а тренер даёт им шанс – играть на высоком уровне. После прихода Шварца прогрессирует Фомин, становится лидером, рад за него и других молодых. И, конечно, в команде должен быть баланс: молодых и опытных футболистов.



Немецкая особенность Черчесова? Может сказать на немецком: «Добрый день». И пожелать приятного аппетита на немецком», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.