В сборной России не выявлено заражённых коронавирусом

Сборная России в полном составе прошла тестирование на коронавирус в преддверии мартовских матчей.



Как сообщается в телеграм-канале национальной команды, ПЦР-тестирование не выявило заражённых среди футболистов и членов тренерского штаба.



Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).



Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прошёл вакцинацию от коронавируса. Первую прививку специалист сделал в конце января, вторую — в середине февраля. Вместе с ним вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов.

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