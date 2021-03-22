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В сборной России не выявлено заражённых коронавирусом

В сборной России не выявлено заражённых коронавирусом
Футбол / Сборная России 0

Сборная России в полном составе прошла тестирование на коронавирус в преддверии мартовских матчей.

Как сообщается в телеграм-канале национальной команды, ПЦР-тестирование не выявило заражённых среди футболистов и членов тренерского штаба.

Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прошёл вакцинацию от коронавируса. Первую прививку специалист сделал в конце января, вторую — в середине февраля. Вместе с ним вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов.

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