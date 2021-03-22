Магомед Оздоев пропустит матч сборной России с Мальтой

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пропустит предстоящий матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты.

«Полузащитник сборной России Магомед Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня часть тренировки он провёл на футбольном поле, часть — в тренажёрном зале. По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Матч Мальта — Россия состоится 24 марта в Та-Кали (Мальта). Начало встречи — в 22:45 мск. Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести ещё два матча — с национальной командой Словении (27 марта, Сочи, 17:00) и и сборной Словакии (30 марта, Трнава, 21:45 мск).