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Гари Невилл — о вылете «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии: я деморализован

Гари Невилл — о вылете «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии: я деморализован
Футбол / Англия 0
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал вылет команды из Кубка Англии. В четвертьфинале подопечные Уле-Гуннара Сульшера проиграли «Лестеру» со счётом 1:3.

«Я знаю, что Уле-Гуннар применяет ротацию, но это был настоящий шанс. Победителю этого матча в полуфинале доставался «Саутгемптон». Что за возможность! Я уверен, что игрокам нужно завоевать трофей под руководством Сульшера.

Конечно, в начале сезона второе место было бы приоритетом, но теперь приоритетом станет выигрыш трофея. У «МЮ» осталась только Лига Европы, хотя в Кубке был отличный шанс. У «МЮ» хорошая статистика в матчах с «Лестером». Я слушал репортаж об этой игре в машине. «Юнайтед» смогли отыграться, и я подумал, что они своего не упустят. Это не удивило бы, учитывая результаты «МЮ» на выезде. Но они пропустили второй, потом третий и упустили огромный шанс. Как болельщик «Юнайтед» я деморализован. Это была хорошая возможность», — цитирует Невилла Mirror.

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