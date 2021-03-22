Уткин: Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко

Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о скором назначении Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

«Нет, ребята, Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко. Нет, в принципе, у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу. Но с любых разумных позиций Олич — это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу. Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моём понимании, — как на сплите против валета в блэкджеке. То есть это азартная игра», — написал Уткин в своём телеграм-канале.