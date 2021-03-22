Овчинников: Капелло говорит: «Устал в футболе тренировать. Ушёл в хоккей»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о бывшем наставнике сборной России Фабио Капелло, при котором входил в штаб национальной команды.



«Он очень эрудированный, умный, интеллигентный. С ним интересно разговаривать на любую тему. Человек, который пытается в жизни узнавать что-то новое. Он мне говорит: «Я устал в футболе тренировать. Ушёл в хоккей. Я тренировал сборную Италию по хоккею. Играли не хуже, чем с хоккейным тренером».



Были ли у Капелло любимчики? Надо у него спросить. Мне внешне не казалось. Он очень симпатизировал Кокорину. Почему? Сашке Кокорину все симпатизируют. И я тоже. Нет ни одного тренера и игрока, который бы не симпатизировал Кокорину. Мы говорим в данном случае о таланте. Много может быть мнений по поводу реализации этого таланта, но, на мой взгляд, именно футбольный талант Кокорина — это феноменальная штука. В том, что он футболист от бога, сомнений нет», — сказал Овчинников в ролике на YouTube-канале oSporte TV.

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