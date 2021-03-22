Бургос: однажды Месси окажется в «Ньюэллс Олд Бойз». Надеюсь, это произойдёт скоро

Главный тренер «Ньюэллс Олд Бойз» Херман Бургос выразил надежду, что в будущем нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет играть за аргентинский клуб.



«У меня есть для Месси лучший план. Я верю в него. Уверен, Месси способен ещё многое дать футболу. Не думаю, что он покинет «Барселону», потому что это его дом, как и «Ньюэллс Олд Бойз». Однажды он окажется здесь, ведь за эту команду играл Диего Марадона. Месси тоже захочет сыграть за нашу команду. Надеюсь, это произойдёт скоро», — приводит слова Бургоса La Capital.

Напомним, действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. В услугах аргентинского футболиста заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 26 матчах Примеры, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.