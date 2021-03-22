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Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА.

«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество. Спасибо за всё, Михалыч!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством белорусского тренера московский клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России (2018), дважды становился серебряным призером чемпионатов России и дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы сезона-2017/2018. В том же году «армейцы» дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым тренером ЦСКА в скором времени станет бывший игрок московской команды Ивица Олич.

Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА
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