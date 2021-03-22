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Овчинников: Максименко неровно играет в «Спартаке». Говорить о большом прогрессе сложно

Овчинников: Максименко неровно играет в «Спартаке». Говорить о большом прогрессе сложно
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о вратарях, выступающих в Российской Премьер-Лиге в настоящее время.

«Мне нравится Матвей Сафонов. Нравится своей стабильностью и игрой Антон Шунин. Пихал ли я ему? Нет, я никогда никому не пихал. Александр Селихов сейчас не играет, оценивать его сложно. Хочется пожелать ему быстрейшего возвращения в строй.

Что касается Александра Максименко, молодой талантливый парень, безусловно. Не зря он играет в «Спартаке». Но, на мой взгляд, очень неровно. Говорить о большом прогрессе сложно. Даже в молодёжной сборной он не основной вратарь. Я думаю, у него всё впереди», — сказал Овчинников в ролике на YouTube-канале oSporte TV.

Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 по 2020 год.

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