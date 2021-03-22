Луис Суарес после 500-го гола в карьере: «Ливерпуль» был особенным

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, вчера, 21 марта, забивший 500-й гол в карьере, поделился воспоминаниями о периоде выступлений за «Ливерпуль».

««Ливерпуль» был особенным". Связь с болельщиками вдохновила меня принять вызов в виде выступления в столь конкурентной лиге», — написал Суарес в своём «инстаграме».

Суарес забил 198 голов за «Барселону», 111 – за «Аякс», 82 – за «Ливерпуль», 63 – за сборную Уругвая, 19 – за «Атлетико», 15 – за «Гронинген», 12 – за «Насьональ». Луис перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 19 голов (два — с пенальти) и отдал две результативные передачи. По условиям соглашения 34-летний футболист может бесплатно покинуть «Атлетико» 30 июня.