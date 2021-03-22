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Матч сборных России и Мальты покажет Первый канал

Матч сборных России и Мальты покажет Первый канал
Футбол / Сборная России 0

Матч сборных России и Мальты в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года будут транслировать по Первому каналу, сообщили в дирекции общественных связей канала.

Встреча состоится в среду, 24 марта, в городе Та-Али. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главным арбитром встречи будет Петер Кьесгор. В бригаду войдут ассистенты Виктор Скитте и Йеспер Даль. Четвёртый рефери — Мортен Крог.

Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России также предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Встречу подопечных Станислава Черчесова со словенцами также можно будет увидеть в прямом эфире на Первом канале.

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