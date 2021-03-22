Созин — об Оличе: руководство ЦСКА играет в лотерею. Все ищут своего Гвардиолу

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о смене главного тренера ЦСКА. Вместо Виктора Гончаренко команду возглавит её бывший футболист Ивица Олич, до последнего времени входивший в штаб сборной Хорватии.



«Сейчас все смотрят в сторону происходящего с ЦСКА и их нового главного тренера. Хочу сразу уточнить, что это выбор исключительно руководства клуба. Люди, которые каким-то образом комментируют или делают какие-то предположения, могут быть только простыми наблюдателями. Если смотреть на перемены в ЦСКА сторонним взглядом, то можно сделать такой вывод. Олич работал помощником в сборной, которая дошла до финала чемпионата мира — это хорошо. Но он работал ассистентом главного тренера, за что он отвечал? За тактику? За физическую готовность? Это неизвестно. Он не находился на сборах, как тренер, круглогодично, а это совсем другая специфика. Сборные в год проводят небольшое количество матчей. От силы пять-семь игр в сезон. А сборы полноценные Олич проводил только в качестве игрока. Насколько он подготовлен тактически, тоже судить сложно. Тут, наверное, селекционному отделу клуба виднее. Но я не могу сказать, что Олич — готовый тренер для команды, желающей играть в Лиге чемпионов. Дай бог, если у него получится.



Руководство ЦСКА играет в лотерею. Может, они хотят выйти на задоре звёзд прошлого: Оличе, Красиче и Рахимиче. Они значимы для клуба, может и получится принести что-то, что позволит команде показать игру в Европе. Но на первый взгляд я не помню, чтобы помощник главного тренера в сборной начинал самостоятельную работу с топ-клуба. Да, Каррера, Моуринью работали помощниками, но они работали гораздо дольше. Все ищут своего Гвардиолу, но невозможно сказать, сделает ли Олич ЦСКА чемпионом. В этом году — точно нет, а с годами может получится.



Ещё один нюанс: предыдущие тренеры ЦСКА — это выбор Гинера. По Оличу он пока молчит, зато я слышал, что это решение нового совета директоров. Посмотрим, к чему он приведёт. Выборы Гинера приводили к успехам, которые в нашем футболе никому и не снились», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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