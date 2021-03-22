Онопко отреагировал на уход Гончаренко из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал уход Виктора Гончаренко с поста наставника московской команды.



«Мне ни грустно, ни весело. Главное, чтобы Виктор Михайлович был здоров, чтобы в семье было всё хорошо. Я думал, что он доработает до конца сезона, как минимум. Это было бы логично во всех отношениях. Он прошёл сборы, сделали много перемен, всё должно было пойти на пользу, новые игроки, помощники, аналитики. Заложили много вещей, которые должны были помочь команде.



Не знаю, что происходило внутри. Возможно, что-то подтолкнуло руководство, может, сам Гончаренко захотел. Период работы с ним запомнится разным. Но было бы логично дать ему довести сезон», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Виктор Гончаренко: великолепный период работы в ЦСКА навсегда останется в моём сердце