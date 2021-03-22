Онопко: меня не смущает, что Олич не работал главным тренером

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мыслями о приходе Ивицы Олича на пост наставника «армейцев».



«Олич провёл прекрасные годы ЦСКА как футболист. У него есть опыт работы тренером в сборной Хорватии. Меня не смущает, что он не работал главным тренером. Он прошёл хорошую школу, играл в футбол на высоком уровне, поработал помощником. Очень важно, каким будет его тренерский штаб, тренер по физподготовке. Когда я работал в ЦСКА, у нас была хорошая команда. Ведь всё познаётся в титулах. Незабываемое время, когда мы брали чемпионства, кубки. Это результат. Поэтому очень важно, кто будет ему помогать.



Желаю Оличу удачи. И не только ему, а всем пацанам, команде. Осталось много друзей, они все настоящие профессионалы», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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