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ЦСКА сообщил, что братья Березуцкие и другие члены тренерского штаба останутся в клубе

ЦСКА сообщил, что братья Березуцкие и другие члены тренерского штаба останутся в клубе
Футбол / РПЛ 0

Тренерский штаб ЦСКА сохранит прежний вид, несмотря на уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера и назначение на его место Ивицы Олича.

Как сообщает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере», Василий и Алексей Березуцкий, а также Александр Ермакович и другие специалисты продолжат работу с командой.

ЦСКА, набрав 40 очков в 23 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Сочи» и «Локомотиву». От зоны Лиги чемпионов, которую замыкает «Спартак», «армейцев» отделяют 4 очка. Лидирует в первенстве действующий чемпион «Зенит» (48).

В последнем матче под руководством Гончаренко ЦСКА на своём поле проиграл «Зениту» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Москве.

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