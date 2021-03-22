Руководство ЦСКА убедило Василия Березуцкого остаться в клубе

Руководство ЦСКА и председатель совета директоров Максим Орешкин в последний момент убедили тренера Василия Березуцкого остаться в команде. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Василий решил уйти из клуба, но в последний момент между ним и руководством были проведены ещё одни переговоры, после которых все недопонимания были устранены», — сказал источник «Чемпионату».
Пост главного тренера ЦСКА сегодня, 22 марта, покинул Виктор Гончаренко. Новым наставником команды станет Ивица Олич, он уже подписал контракт.
ЦСКА, набрав 40 очков в 23 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Сочи» и «Локомотиву». От зоны Лиги чемпионов, которую замыкает «Спартак», «армейцев» отделяют 4 очка. Лидирует в первенстве действующий чемпион «Зенит» (48).
- 22 марта 2021
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