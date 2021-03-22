Грушевский: уверен, Гончаренко не потеряется и не вернётся в Беларусь

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский выразил уверенность, что бывший главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко не вернётся в Беларусь после ухода из московской команды.

«Ни в коем случае не надо осыпать Гончаренко проклятиями, нельзя быть неблагодарными. Человек трудился так, как понимал задачу, выстраивал систему, тактику, подбирал состав не во вред интересам ЦСКА. Безусловно, есть недостатки, но Гончаренко будет совершенствоваться. Уверен, что он не потеряется, не вернётся в Беларусь», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством белорусского тренера московский клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России (2018), дважды становился серебряным призером чемпионатов России и дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы сезона-2017/2018.