Андреа Пирло повздорил с президентом «Ювентуса» после сенсационного поражения

В раздевалке «Ювентуса» произошёл конфликт после домашнего матча 28-го тура итальянской Серии А с «Беневенто», завершившегося сенсационной победой гостей со счётом 1:0.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa, главный тренер «бьянконери» Андреа Пирло и президент клуба Андреа Аньелли повздорили на фоне неудачного результата. Утверждается, что из хозяйской раздевалки доносились крики и оскорбления.



«Ювентус», набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Из-за сенсационного поражения «бьянконери» их отставание от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также «Милан» (59). При этом «старая синьора» и «нерадзурри» провели на один матч меньше, чем «россонери».

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