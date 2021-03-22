«Он всё разломал в щепки и сжёг». Экс-жена Аршавина рассказала о бывшем муже и болезни

Алиса Казьмина, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, дала откровенное интервью, в котором рассказала о конфликте с бывшим мужем.



В анонсе выпуска телепрограммы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Казьмина сказала о экс-супруге: «Он всё разломал в щепки и сжёг». Напомним, в январе 2020 года Казьмина сообщила, что получила требование о выселении из квартиры вместе с детьми. Требование было направлено от имени матери бывшего игрока — Татьяны Аршавиной.



Алиса Казьмина ранее рассказывала о проблемах со здоровьем и борьбе с аутоиммунным заболеванием.



«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива», — отмечала экс-жена Аршавина в интервью StarHit.

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