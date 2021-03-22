Тошич: мне кажется, люди в ЦСКА знают, почему поставили Олича

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями о смене главного тренера у «армейцев». Вместо Виктора Гончаренко руководить командой будет Ивица Олич.
«Мне тяжело говорить об этом. Я Олича знаю как футболиста. Не могу сказать, каким он будет тренером, я не следил за ним. Но мы помним, сколько трофеев он выиграл с клубом. Я могу только оказать поддержку, чтобы у него всё получилось и всё было хорошо. У меня только позитивные мысли по этому вопросу. Но посмотрим, как всё выйдет на деле.
Все помнят, как Ивица играл с большим сердцем и каждый день отдавался на 200 процентов. Я уверен, что и главным тренером он будет таким же. Конечно, ещё рано о чём-то говорить. Ему надо дать время, чтобы спокойно работал и ставил игру.
Уход Гончаренко — решение клуба. Не знаю, что по этому поводу говорить, но у меня с Виктором Михайловичем всегда были хорошие отношения и, конечно, он дал многое клубу. Но если ЦСКА так решил, то надо поддержать решение поставить Ивицу.
Мне кажется, люди в клубе знают, почему поставили Олича. Могу сказать, как такие перестановки могут влиять на футболистов. Лично по моему опыту, когда не идёт игра и меняется тренер, то в команде всегда появляется новое желание и каждый хочет проявить себя по максимуму, чтобы помочь клубу. Поэтому смена тренера может дать «армейцам» что-то новое», — цитирует Тошича Sport24.
- 22 марта 2021
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