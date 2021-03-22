Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Андреа Пирло рискует потерять пост тренера «Ювентуса». Его работу оценят по итогам сезона

Андреа Пирло рискует потерять пост тренера «Ювентуса». Его работу оценят по итогам сезона
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, специалист рискует потерять работу в межсезонье. Руководство клуба засомневалось в нём после последних результатов — «бьянконери» сенсационно вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту», а в последнем матче неожиданно проиграли на своём поле «Беневенто» в Серии А. Боссы туринцев намерены оценить работу Пирло по итогам оставшихся встреч этого сезона.

«Ювентус», набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Из-за сенсационного поражения «бьянконери» их отставание от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также «Милан» (59). При этом «старая синьора» и «нерадзурри» провели на один матч меньше, чем «россонери».

Андреа Пирло повздорил с президентом «Ювентуса» после сенсационного поражения
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021