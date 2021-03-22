Андреа Пирло рискует потерять пост тренера «Ювентуса». Его работу оценят по итогам сезона

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, специалист рискует потерять работу в межсезонье. Руководство клуба засомневалось в нём после последних результатов — «бьянконери» сенсационно вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту», а в последнем матче неожиданно проиграли на своём поле «Беневенто» в Серии А. Боссы туринцев намерены оценить работу Пирло по итогам оставшихся встреч этого сезона.
«Ювентус», набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Из-за сенсационного поражения «бьянконери» их отставание от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также «Милан» (59). При этом «старая синьора» и «нерадзурри» провели на один матч меньше, чем «россонери».
- 22 марта 2021
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