Бохинен — Гончаренко: спасибо за веру в меня и за возможность играть в великом ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен выразил благодарность бывшему тренеру московской команды Виктору Гончаренко.

Сегодня, 22 марта, ЦСКА объявил об уходе Гончаренко с поста главного тренера «армейцев». Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Грустно было узнать новости. Спасибо, тренер, за веру в меня и за возможность играть в этом великом клубе. Удачи вам в будущем», — написал Бохинен на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Эмиля Бохинена

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством белорусского тренера московский клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России (2018), дважды становился серебряным призёром чемпионатов России и дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы сезона-2017/2018. В том же году «армейцы» дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.