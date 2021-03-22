Президент Польши наградил Левандовского Командорским крестом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил из рук президента Польши Анджея Дуды орден Возрождения Польши третьего класса.

«Вы замечательно представляете Польшу, всегда подчёркиваете свое происхождение. Благодарю вас за это как президент Республики Польша. Вы представляете всех нас, приносите Польше славу. Вы капитан сборной, у вас патриотические взгляды, которые вы демонстрируете. Большое вам спасибо за всё это. Левандовски — человек, который делает планомерную работу, к которой добавляется огромный талант. В мире много талантливых людей, но немногие играют так, как Роберт Левандовски», — цитирует Дуду Sport.pl.

Орден Возрождения Польши — польский орден, учреждённый 4 февраля 1921 года. Награждение орденом производится за выдающиеся заслуги в военной и гражданской сферах. Орден могут получать как польские, так и иностранные граждане. Орден Возрождения Польши имеет пять классов, третий из которых — Командорский крест.