Милутинович: условия работы в московском «Динамо» не хуже, чем в миланском «Интере»

Сербский специалист Андрея Милутинович, который в январе 2021 года занял должность куратора научно-спортивного направления в московском «Динамо», сравнил организацию работы в стане бело-голубых и в миланском «Интере», с которым сотрудничал ранее.

«Отличаются ли условия работы в «Динамо» от «Интера»? Вообще нет. Я сотрудничал с командами мирового уровня, и организация работы здесь ничем не отличается по уровню. Мы только начали выстраивать новую схему работы, пока я доволен всем, что увидел в «Динамо», — приводит слова Милутиновича Sport24.

Ранее Милутинович работал в миланском «Интере» и сборной Хорватии. С прошлого года он работает в сборной Сербии, где в его обязанности входит координация деятельности медицинской службы и специалистов по физической подготовке. Также параллельно с «Динамо» Милутинович персонально курирует полузащитника «Реала» Луку Модрича и голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.